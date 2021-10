Previsioni meteo 14 ottobre, allerta in 2 Regioni: vento e freddo fino a venerdì



Per la giornata di domani, giovedì 14 ottobre, è allerta meteo arancione per due regioni. La perturbazione che ha interessato il Paese, pur in fase di allontanamento, insisterà infatti ancora sul Meridione. Nubi e piogge interesseranno in particolare Calabria e Sicilia ma a farla da padrone saranno i venti forti fino a burrasca su tutto il Centro-Sud.

