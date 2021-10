Previsioni meteo oggi 9 ottobre: freddo sull’Italia, temporali al Sud e sole al Nord



Che tempo farà sabato 9 ottobre, le previsioni meteo di oggi sul sito dell’Aeronautica Militare per sapere dove pioverà. Freddo su tutte le Regioni d’Italia, tempo in miglioramento al Nord con schiarite, nuvolosità al Centro Sud con rischio precipitazioni nelle Regioni meridionale. Diramata allerta meteo in diverse Regioni d’Italia.

