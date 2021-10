Previsioni meteo sabato 16 ottobre: nel weekend rimonta l’anticiclone ma ancora maltempo al sud



Il tempo sarà decisamente più stabile e soleggiato sabato 16 ottobre grazie alla ripresa dell’anticiclone delle Azzorre che garantirà condizioni meteo asciutte e temperature in rialzo dando il via all’ottobrata. Nel corso del weekend però l’Italia dovrà fare i conti ancora con una piccola sacca di maltempo con piogge che insisteranno in particolare sulle due Isole maggiori e sull’estremo sud.

