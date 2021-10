Prof non vaccinata ma con green pass rimane contagiata: focolaio covid a scuola a Bologna



La docente contagiata non era vaccinata contro il covid ma aveva un regolare green pass ottenuto attraverso il tampone. Nel focolaio covid sono stati coinvolti direttamente e indirettamente oltre trecento studenti, tra quelli in quarantena perché contatto stretto e quelli in dad, mentre i contagi sono una decina in tutto.

