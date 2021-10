Proteste no Green Pass, un migliaio di persone blocca il porto di Trieste: “800 lavoratori fuori”



È iniziata questa mattina all’esterno del porto di Trieste, come annunciato, la manifestazione per protestare contro l’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro. Più di un migliaio di persone si è radunato all’esterno dello scalo, non solo portuali ma tantissimi esterni. L’accesso non è bloccato ma secondo il portavoce del Clpt ha fatto sapere che sono almeno 800 i lavoratori rimasti fuori.

