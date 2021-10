Puglia, carabiniere No vax stroncato dal Covid a 52 anni: grave un collega, anche lui non vaccinato



È ricoverato in gravi condizioni il collega di Donato Guido, l’appuntato dei carabinieri originario del Salento morto sabato 9 ottobre stroncato dal Covid in soli 20 giorni. Il militare, 52 anni, aveva deciso di non vaccinarsi. Anche il secondo carabiniere è un No Vax. “Il virus c’è ancora e miete silenziosamente vittime e le miete servendosi proprio di noi” si legge in una nota diffusa dal sindacato Unarma Puglia.

