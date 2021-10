Quali sono le Regioni che rischiano di tornare in zona gialla se i contagi continuano ad aumentare



Quali regioni rischiano di passare dalla zona bianca a quella gialla nelle prossime settimane? Anche se i dati su contagi e ospedalizzazioni, seppur in aumento, restano sotto controllo, non è escluso che nelle prossime settimane possa esserci qualche cambio di colore. Tutto dipenderà soprattutto dalla percentuale di posti letto occupati nei reparti ordinari e di terapia intensiva. Intanto, per lunedì 1 novembre non dovrebbe esserci nessuna novità.

