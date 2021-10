Quanti sono gli anziani che ancora non si sono vaccinati contro la Covid



Stando ai dati aggiornati al 27 ottobre sono ancora 1.452.024 gli anziani over 60 che non hanno ricevuto neppure una dose di vaccino contro la Covid-19. Gli over 80 sono 216.966. Le regioni più indietro sono Calabria, Sicilia e Abruzzo; quelle più virtuose l’Emilia Romagna e la Provincia Autonoma di Trento.

