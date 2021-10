Quanto costa volare con Ita Airways: i prezzi dei biglietti della nuova Alitalia



Quanto costerà prenotare un biglietto per un volo con la nuova compagnia aerea Ita Airways? Ancora poche tratte per l’erede di Alitalia che ha volato oggi per la prima volta, ma i prezzi per i prossimi viaggi restano simili a quelli già fissati dall’ex compagnia di bandiera. I voli copriranno tutta la penisola mentre sono ancora poche le tratte per l’Europa e i viaggi intercontinentali.

