Reggio Calabria, sposato da 3 giorni picchia la moglie per i costi del matrimonio: “Hai speso troppo”



Sposato da soli 3 giorni ha aggredito e picchiato la moglie per via dei costi del matrimonio. Secondo lui, la donna avrebbe speso troppo per organizzare la festa e per questo motivo voleva che fosse lei a pagare banchetto e dj. Intervenute sul luogo della violenza le forze dell’ordine di Reggio Calabria.

