Ripresa contagi in Italia, Galli a Fanpage.it: “Purtroppo non ci siamo lasciati il Covid alle spalle”



Massimo Galli, primario del reparto di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, a Fanpage.it sulla ripresa dei contagi in Italia: “Ci si sta allineando ad una situazione che vede l’iniziale flessione dell’efficacia dei vaccini nel contenimento delle nuove infezioni, come in Gran Bretagna. Non credo però che questo possa essere in ogni casi comparato o comparabile a quello che è stata l’ondata dell’anno scorso. Se la domanda è: Ci siamo lasciati tutto alle spalle? La risposta è purtroppo no. Nuove restrizioni in arrivo? Non credo ma va mantenuto atteggiamento di cautela e attenzione”.

