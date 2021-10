Rivede l’orco che l’ha violentata da bimba: 16enne trova il coraggio di farlo arrestare



Un uomo di 58 anni è stato arrestato ad Avola, in provincia di Siracusa, con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una 16enne che all’epoca dei fatti era solo una bimba di 10. Per anni la giovane non è riuscita a denunciare, poi, avendo rivisto l’uomo, appena uscito dal carcere, ha trovato il coraggio di parlare.

