Rovigo, operaio travolto e ucciso da un carro ferroviario in azienda: Paolo è morto sul colpo



L’incidente mortale sul lavoro è avvenuto questa mattina alle 11.30 circa, a Loreo, in provincia di Rovigo: l’operaio Paolo Merlin per cause in corso di accertamento è stato schiacciato dai carri ferroviari in movimentazione, riportando gravissimi traumi e perdendo la vita praticamente sul colpo.

Continua a leggere



L’incidente mortale sul lavoro è avvenuto questa mattina alle 11.30 circa, a Loreo, in provincia di Rovigo: l’operaio Paolo Merlin per cause in corso di accertamento è stato schiacciato dai carri ferroviari in movimentazione, riportando gravissimi traumi e perdendo la vita praticamente sul colpo.

Continua a leggere

Continua a leggere