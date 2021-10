Ruba le brioches al bar, poi il giorno dopo si scusa e paga: il proprietario gli offre un lavoro



Una storia di disperazione, ma anche soprattutto di dignità e solidarietà quella che arriva da Pistoia: qualcuno ruba delle paste in un bar per fame, il giorno dopo lascia un biglietto di scuse e ringraziamento con 10 dieci euro (il costo delle brioches). Il proprietario (ma non solo lui), commosso, si propone di assumerlo.

