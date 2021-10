Salmone affumicato, richiamo per rischio Listeria: l’allerta alimentare del Ministero



Il Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo per rischio microbiologico riguardante il Salmone affumicato di Fish & Fine. Prodotto da Kristal So d.o.o Natural Fish, nello stabilimento di Nova industrijska zona bb, a Krnjesevci, in Serbia, è stato distribuito in Italia da Sicily Food srl.

