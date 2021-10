Saman Abbas, lo zio arrestato in Francia: “Il corpo non è stato ritrovato perché non c’è stato omicidio”



Le ultime notizie sul caso di Saman Abbas, la ragazza pakistana scomparsa da Novellara lo scorso 30 aprile. Nell’udienza tenutasi questa mattina a Parigi circa l’estradizione in Italia di Danish Hasnain, lo zio della 18enne arrestato lo scorso mese nella capitale francese, l’uomo si sarebbe rivolto ai giudici spiegando che “il corpo di Saman non è stato ritrovato perché non c’è stato omicidio”. La Corte parigina ha fissato al prossimo 24 novembre una nuova udienza.

