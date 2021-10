Sara Pedri, collega a Chi l’ha visto: “Pregavo Dio di fare un incidente per non andare più al lavoro”



Sono diverse le colleghe di reparto di Sara Pedri a denunciare i maltrattamenti e le vessazioni subiti in ospedale a Trento. Intervistate da “Chi l’ha visto?” hanno raccontato i momenti di sconforto in cui speravano di non andare più al lavoro: “Ogni volta che andavo a lavorare pregavo Dio di fare un incidente, rimanere paralizzata e non andarci più”, racconta una collega di Sara, la ginecologa di Forlì scomparsa lo scorso 4 marzo da Cles. Indagati per maltrattamenti l’ex primario dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, dove la ragazza lavorava, e la sua vice.

