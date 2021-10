Sbranata da due cani davanti agli occhi di una bambina, il figlio: “Mia madre non doveva essere lì”



Non colpevolizza nessuno Roberto Neri, il figlio della donna di 89 anni sbranata a morte due grossi cani a pochi passi da casa, a Sassuolo. Però è certo di una cosa: “Mia mare non doveva trovarsi lì, non so come sia accaduto: di solito bisognava trascinarla fuori casa per farle fare due passi”, racconta.

