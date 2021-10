Scavalca la balaustra per buttarsi giù, la poliziotta Alessia la salva: “Come fosse mia madre”



A Reggio Emilia una donna di circa 50 anni ha tentato il suicidio sporgendosi dall’ottavo piano di una palazzina. Alessia Cioffi, una poliziotta in quel momento non in servizio, è intervenuta ed è riuscita a convincere la signora che “non ne vale la pena per nessuno togliersi la vita e che la vita è la cosa più importante”.

