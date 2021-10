Sciopero portuali illegittimo per la commissione di garanzia, lavoratori: “Blocco confermato”



Per la commissione di garanzia lo sciopero dei portuali contro il green pass oggligatorio è illegittimo perché non rispetta i termini di preavviso previsti dalla legge e inoltre non rispetta la regola della rarefazione tra proteste nei servizi pubblici essenziali visto che pochi giorni fa si è svolto lo sciopero generale dei cobas.

