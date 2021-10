Sciopero trasporti oggi: mezzi pubblici a singhiozzo e traffico in tilt, Alitalia cancella 127 voli



Le difficoltà più evidenti causate dallo sciopero generale e nazionale di oggi 11 ottobre riguardano il traffico che è andato in tilt nelle grandi città a causa dei cortei di protesta e della circolazione congestionata che sta rallentando ulteriormente i servizi degli autobus. Non ci sono disagi sui treni a lunga percorrenza mentre disagi invece ci sono stati nel trasporto aereo con Alitalia he ha cancellato 127 voli.

