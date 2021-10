Scuola, i precari denunciano: “Migliaia danneggiati da errori dell’algoritmo, intervenga Ministero”



La scuola e i precari: i sindacati denunciano che migliaia di supplenti sono stati danneggiati da errori seriali delle nuova procedura informatizzata messa a punto quest’anno dal Ministero dell’Istruzione per l’assegnazione delle cattedre vacanti. Manuela Pascarella (FLC CGIL) a Fanpage.it: “Troppi disagi, chiediamo confronto per non sbagliare in futuro”.

