Sequestro di un inglese a Macerata, uno degli arrestati: “Era solo una messa in scena”



Rubens Belioga Gnaga, 18 anni, uno dei quattro giovani arrestati per il sequestro del turista britannico Patrick Sam Kourosh Demilecamps a Macerata, ha dichiarato davanti al Gip: “Non era un vero rapimento ma una finzione per convincere la famiglia dell’inglese a spedirgli 7mila euro per saldare un debito”.

Continua a leggere



Rubens Belioga Gnaga, 18 anni, uno dei quattro giovani arrestati per il sequestro del turista britannico Patrick Sam Kourosh Demilecamps a Macerata, ha dichiarato davanti al Gip: “Non era un vero rapimento ma una finzione per convincere la famiglia dell’inglese a spedirgli 7mila euro per saldare un debito”.

Continua a leggere

Continua a leggere