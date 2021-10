Serena Enardu attacca Miriana Trevisan al GF Vip: “Va avanti chi si copre bene sotto le coperte”



Rispondendo a un utente su Instagram, Serena Enardu, ex fidanzata del cantante Pago, ha rivelato cosa pensa del comportamento di Miriana Trevisan (ex moglie del cantante) nei confronti di Nicola Pisu al GF Vip: “Penso che per essere se stessi ci vogliono le palle e a volte vanno avanti le persone che sotto le coperte si coprono tanto bene”.

