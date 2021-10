Sgridato per la musica alta, accoltella al volto parroco di Fidenza: arrestato per tentato omicidio



La vittima del brutale pestaggio è Don Mario, il parroco della chiesa di Santa Maria Annunziata di Fidenza che da qualche tempo aveva deciso di dare un posto per dormire all’aggressore, un uomo di 57 anni ora arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Il prete aveva ha rimproverato il cinquantasettenne per il volume alto della musica.

Continua a leggere



La vittima del brutale pestaggio è Don Mario, il parroco della chiesa di Santa Maria Annunziata di Fidenza che da qualche tempo aveva deciso di dare un posto per dormire all’aggressore, un uomo di 57 anni ora arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Il prete aveva ha rimproverato il cinquantasettenne per il volume alto della musica.

Continua a leggere

Continua a leggere