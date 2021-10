Si incastra con il camice nel macchinario, operaia muore dopo tre giorni di agonia



È morta stasera l’operaia che lunedì scorso era stata vittima di un grave incidente sul lavoro a San Giorgio in Bosco (Padova). Si chiamava Luisa Scapin, e aveva 62 anni. Era rimasta incastrata con il camice in macchinario avvolgi-cavo, che l’ha soffocata. Il titolare della ditta, la Filtessil, ora è indagato per omicidio colposo e l’inchiesta sta procedendo.

Continua a leggere



È morta stasera l’operaia che lunedì scorso era stata vittima di un grave incidente sul lavoro a San Giorgio in Bosco (Padova). Si chiamava Luisa Scapin, e aveva 62 anni. Era rimasta incastrata con il camice in macchinario avvolgi-cavo, che l’ha soffocata. Il titolare della ditta, la Filtessil, ora è indagato per omicidio colposo e l’inchiesta sta procedendo.

Continua a leggere

Continua a leggere