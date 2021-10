Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati insieme, la foto del bacio: “Uniti speriamo per sempre”



Appena un mese prima Sossio Aruta aveva annunciato su Instagram che la favola d’amore con Ursula Bennardo era arrivata ad un punto di non ritorno. Ad unirli è ancora la figlia Bianca, che ha recentemente compiuto due anni. I due genitori sono apparsi felici alla festicciola organizzata per la piccola e fin qui potrebbe sembrare tutto normale. Tra le stories di Ursula Bennardo però, c’è lo scatto di un loro romantico bacio. “Uniti speriamo per sempre”, ironizza Ursula.

