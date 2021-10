Statue coperte con maschere a forma di teschio in molte città italiane: cosa sta succedendo



Protesta ambientalista nelle piazze di molte città italiane. I blitz sono stati compiuti dai membri di Extintion Ribellion e hanno preso di mira tra le più importanti statue del centro di Firenze e Venezia, ma anche Napoli e Milano. Il movimento da qualche anno e specialmente nell’ultimo periodo sta compiendo “azioni dirette non violente per persuadere i governi a prendere in considerazione l’emergenza climatica ed ecologica”.

