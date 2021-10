Tené scomparsa da 40 giorni, aperta un’inchiesta: “La madre ha usato Postepay della bimba”



Tené è scomparsa da più di 40 giorni: la bimba di 2 anni avrebbe dovuto tornare a Corato, in Puglia, il 27 agosto. La madre biologica avrebbe dovuto riconsegnarla alla famiglia affidataria come da accordi dopo aver trascorso alcuni giorni insieme a lei. Invece le due non si sono mai presentate all’incontro fissato a Bari.

