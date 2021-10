Teresa Langella molestata da un chirurgo: “Da oggi quell’enorme peso sul cuore non c’è più”



Teresa Langella ha raccontato con un intenso post pubblicato su Instagram, di essere stata molestata da un medico. L’ex volto di Uomini e Donne ha rivelato di aver tenuto per sé questo terribile momento, finché non ha avuto il coraggio di reagire: “La soluzione è stata gridare basta”, ha scritto la speaker. A supportarla, come sempre, il suo fidanzato Andrea Dal Corso: “Sei una donna a testa alta, un esempio da seguire”.

Continua a leggere



Teresa Langella ha raccontato con un intenso post pubblicato su Instagram, di essere stata molestata da un medico. L’ex volto di Uomini e Donne ha rivelato di aver tenuto per sé questo terribile momento, finché non ha avuto il coraggio di reagire: “La soluzione è stata gridare basta”, ha scritto la speaker. A supportarla, come sempre, il suo fidanzato Andrea Dal Corso: “Sei una donna a testa alta, un esempio da seguire”.

Continua a leggere

Continua a leggere