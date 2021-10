Terza dose vaccino Covid, via libera del Ministero per fragili di ogni età e per gli over 60



Via libera del Ministero della Salute alla somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid per “i fragili di ogni età e per tutti gli over 60 sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione”. È quanto si legge in una nuova circolare sulla base delle deliberazioni in materia da parte di Ema.

