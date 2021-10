Tiziano Ferro: “Ho avuto il Covid, è stato orrendo e non ho ancora il senso dell’olfatto”



L’occasione della chiacchierata con i suoi fan su Instagram sono i 20 anni di Rosso Relativo, il brano del 2001 diventato un tormentone senza tempo. . Per festeggiare uno dei suoi più grandi successi, Tiziano Ferro ha dato appuntamento a tutti su Instagram per una serie di domande e risposte e ha ammesso di aver avuto il Covid. Ora sta meglio e, nonostante non abbia ancora ripreso il gusto, il cantante di Latina non rinuncia ad una punta di ironia: “Il sapore della pizza non è lo stesso”.

