Torino, condominio si rivolta contro la polizia: aggrediti agenti dopo fermo pusher



I fatti sono avvenuti in uno stabile di Corso Regina Margherita, dove un fermo per droga si è trasformato in una rissa. Arrestate 3 persone (per lesioni, tentata rapina, detenzione di stupefacente ai fini di spaccio), altrettanti i poliziotti feriti. Il sindacato Siulp: “La politica sottovaluta la gravità dei fatti”

Continua a leggere



I fatti sono avvenuti in uno stabile di Corso Regina Margherita, dove un fermo per droga si è trasformato in una rissa. Arrestate 3 persone (per lesioni, tentata rapina, detenzione di stupefacente ai fini di spaccio), altrettanti i poliziotti feriti. Il sindacato Siulp: “La politica sottovaluta la gravità dei fatti”

Continua a leggere

Continua a leggere