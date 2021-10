Torino, vandalo aggredisce poliziotto in borghese ma evita l’arresto: l’agente non aveva il Green Pass



Un poliziotto in borghese è stato aggredito da un uomo che stava danneggiando dei monopattini parcheggiati a bordo strada in via Pietro Cossa a Torino. L’uomo è stato successivamente fermato da due volanti ma è stato rilasciato: il poliziotto che è stato picchiato, infatti, non aveva il Green Pass per entrare negli uffici e firmare gli atti.

