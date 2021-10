Tra Mauro Icardi e Wanda Nara c’è Eugenia Suarez, l’sms che lo inchioda: “Vorrei incontrarti”



Il quotidiano argentino Clarin rivela che alla base della rottura tra il giocatore del Paris St Germain e la procuratrice ci sarebbero delle chat scoperte da Wanda Nara sul telefono di Icardi, che lo incastrano nel tentativo di organizzare un incontro con la bella Suarez. “Vorrei incontrarti in una discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce”, si sarebbero scritti in segreto i due, scatenando la furia di Wanda Nara. L’entourage della coppia tuttavia assicura che i duei non si separeranno.

