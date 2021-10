“Tra un mese porto 100mila persone”: la minaccia dell’ex terrorista nero leader dei No Green Pass



Tra le dodici persone arrestate per l’assalto alla sede della CGIL e gli scontri con la polizia di sabato a Roma c’è anche Luigi Aronica, ex pezzo da novanta dei Nar, i Nuclei Armati Rivoluzionari. In un dialogo con un dirigente di polizia avverte: “Ci vediamo sabato. Tra un mese porto altri 100mila manifestanti”. Aronica, condannato a 18 anni di carcere, è oggi uno dei leader dei No Green Pass.

Continua a leggere



Tra le dodici persone arrestate per l’assalto alla sede della CGIL e gli scontri con la polizia di sabato a Roma c’è anche Luigi Aronica, ex pezzo da novanta dei Nar, i Nuclei Armati Rivoluzionari. In un dialogo con un dirigente di polizia avverte: “Ci vediamo sabato. Tra un mese porto altri 100mila manifestanti”. Aronica, condannato a 18 anni di carcere, è oggi uno dei leader dei No Green Pass.

Continua a leggere

Continua a leggere