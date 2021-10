Tre italiani morti in un incidente in Arabia Saudita, tra le vittime il ballerino Antonio Caggianelli



Sono tre gli italiani morti in un drammatico incidente stradale verificatosi venerdì in Arabia Saudita, tra loro i ballerini Antonio Caggianelli, originario di Bisceglie e Giampiero Giarri, residente a Tor San Lorenzo. L’auto a bordo della quale viaggiavano è finita in una scarpata insieme con una seconda vettura. Morto anche il conducente.

Continua a leggere



Sono tre gli italiani morti in un drammatico incidente stradale verificatosi venerdì in Arabia Saudita, tra loro i ballerini Antonio Caggianelli, originario di Bisceglie e Giampiero Giarri, residente a Tor San Lorenzo. L’auto a bordo della quale viaggiavano è finita in una scarpata insieme con una seconda vettura. Morto anche il conducente.

Continua a leggere

Continua a leggere