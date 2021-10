Treviso, truffa assunzioni nelle scuole per il personale Ata: 101 dipendenti con diplomi falsi



Titoli conseguiti in strutture non autorizzate, inesistenti o in veri e propri diplomifici. Sono 101 le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta “101 e lode” condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Treviso. I candidati sarebbero stati assunti in diverse scuole del Veneto come primi nelle graduatorie di riferimento.

