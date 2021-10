Trieste, ex portavoce dei portuali Stefano Puzzer annuncia nascita di “Coordinamento 15 ottobre”



Ancora proteste dei No Green Pass a Trieste dopo lo sgombero del varco 4 del porto da parte delle forze dell’ordine nella giornata di ieri. Pochi portuali e molti contrari alla certificazione verde ancora in piazza. “Siamo qui per tutti gli italiani” annuncia Stefano Puzzer mentre comunica la nascita del nuovo “Coordinamento 15 ottobre”

