Vendevano ivermectina e colchicina contro il Covid, i Nas oscurano 43 siti web



I carabinieri del NAs hanno oscurato 42 siti web, collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili, su cui venivano promosse e offerte, anche in lingua italiana, varie tipologie di medicinali correlate anche all’emergenza pandemica, come ivermectina e colchicina, e integratori alimentari con presunte proprietà terapeutiche.

