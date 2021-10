Venezia, frontale tra auto e camion sulla Romea: morta a 63 anni l’insegnante Maria Pia Donegà



Incidente sulla Romea, scontro tra auto e camion: morta un’insegnante di 63 anni. Maria Pia Donegà stava tornando a casa dopo il turno di lavoro nella scuola di Maghera nella quale insegnava. Per cause ancora da accertare, la sua vettura ha impattato contro un camion. Per la donna non c’è stato nulla da fare.

