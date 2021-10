Vittoria Lucia Ferragni di nuovo in ospedale, Fedez: “Dovrà stare qualche giorno sotto osservazione”



Chiara Ferragni e Fedez hanno dovuto portare di nuovo la piccola Vittoria in ospedale, dopo aver trascorso l’intera giornata al pronto soccorso, due giorni fa. I due hanno annunciato tramite delle story su Instagram che la bambina ha contratto un virus del raffreddore dal fratellino Leo, ragion per cui è opportuno tenerla sotto osservazione per qualche giorno.

Continua a leggere



Chiara Ferragni e Fedez hanno dovuto portare di nuovo la piccola Vittoria in ospedale, dopo aver trascorso l’intera giornata al pronto soccorso, due giorni fa. I due hanno annunciato tramite delle story su Instagram che la bambina ha contratto un virus del raffreddore dal fratellino Leo, ragion per cui è opportuno tenerla sotto osservazione per qualche giorno.

Continua a leggere

Continua a leggere