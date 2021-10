Vittorio Veneto, 15enne investita da un’auto mentre va a scuola. Ricoverata in gravi condizioni



Una ragazzina di 15 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada a Vittorio Veneto per raggiungere la scuola. Il veicolo l’ha trascinata per 20 metri subito dopo l’impatto. L’adolescente è stata ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Ca’Foncello di Treviso. Non sarebbe in pericolo di vita.

