Zoe Cristofoli è incinta, Theo Hernandez diventerà papà



Zoe Cristofoli e Theo Hernandez diventeranno genitori. Come rivela il settimanale Oggi, la modella e dj di Verona, in passato al centro dei gossip per il flirt con Fabrizio Corona, è incinta. Per il calciatore del Milan questo è decisamente un periodo da festeggiare: è risultato negativo al Covid dopo due settimane di isolamento e diventerà papà per la prima volta.

