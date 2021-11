4 motivi per cui ogni azienda dovrebbe entrare a far parte del mondo degli e-commerce

Lo shopping online sta crescendo rapidamente in Italia e ciò significa che l’e-commerce sta rapidamente diventando una necessità per i rivenditori e persino per molte aziende B2B.

La buona notizia è che non è mai stato così facile per le aziende più piccole entrare nell’e-commerce e trarne i numerosi vantaggi. Con servizi già preimpostati, offerti da società leader nel mondo del web, aprire il proprio portale non è mai stato tanto semplice. È il caso del prodotto GoDaddy E-commerce il nuovo strumento di GoDaddy per dare slancio al proprio business e aumentare le vendite online.

Ecco quattro vantaggi chiave che l’e-commerce può portare alla tua attività.

Costi operativi inferiori

È conveniente impostare un’operazione di e-commerce grazie a piattaforme a basso costo. Questi servizi rendono facile per gli imprenditori avviare un negozio online con qualsiasi cosa, da un sito attraente e ottimizzato per i dispositivi mobili all’accettazione dei pagamenti, alla gestione dell’inventario e alla spedizione. Possono anche integrare le vendite e la gestione dell’inventario tra le tue operazioni online e fisiche.

Naturalmente, ci saranno molti dettagli da elaborare e sfide da superare, ma il tuo investimento iniziale sarà relativamente basso, soprattutto rispetto alla creazione di un negozio fisico.

Man mano che ottieni più successo, puoi aumentare la spesa per aumentare le offerte di prodotti, fare pubblicità più mirata, creare contenuti e infine costruire un sito personalizzato.

Tieni traccia dei tuoi clienti

La bellezza dell’e-commerce è la quantità di informazioni che puoi raccogliere sui tuoi clienti grazie all’analisi dei dati web.

Puoi monitorare da dove provengono, dove vanno sul tuo sito e cosa acquistano. Puoi quindi utilizzare i dati per ottimizzare il tuo negozio online. Quali sono i tuoi prodotti più popolari? Dove lasciano il sito le persone? Quali modifiche al design e promozioni generano un aumento delle vendite? Puoi anche utilizzare molte di queste informazioni per aumentare le vendite nel tuo negozio fisico.

Per migliorare le vendite e creare nuovi prodotti, studia costantemente i dati generati dal tuo sito web, dalle iniziative di marketing online e dalla piattaforma di prenotazione. Cerca di capire come rimuovere l’attrito e infondere gioia in ogni punto di contatto del cliente.

Migliora la tua esperienza cliente

Un numero sempre crescente di consumatori fa acquisti online, ma molti desiderano anche un’esperienza in negozio: la possibilità di toccare e provare la merce ricevendo consigli dal personale è irrinunciabile per molti. Un sito di e-commerce offre ai clienti il ​​meglio di entrambi i mondi.

Il tuo sito offrirà ai clienti la comodità di fare acquisti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi luogo. Puoi rendere l’esperienza ancora migliore con app che consentono ai clienti di esaminare da vicino la tua merce e chattare con il tuo staff.

Allo stesso tempo, puoi utilizzare la tua capacità di e-commerce per migliorare la tua esperienza in negozio dotando i tuoi dipendenti di smartphone o tablet. Possono mostrare i prodotti degli acquirenti online mentre li accompagnano nel tuo negozio e persino prendere gli ordini direttamente sul posto.

Espandi la tua portata

L’e-commerce consente alla tua azienda di superare il suo peso contro concorrenti molto più grandi ed espandere la tua portata geografica oltre la tua comunità alla tua regione, all’intero paese o ai mercati esteri.

Suggerimenti per il successo dell’e-commerce

Inizia in piccolo

Non impantanarti cercando di creare un enorme sito Web di fascia alta con centinaia di prodotti. Inizia con un sito di e-commerce gratuito o basso costo e testa tre o quattro prodotti per valutare l’interesse del cliente mentre risolvi i nodi nel processo di ordinazione e di evasione.

Prova, impara, migliora

Non aspettarti di essere impeccabile con i tuoi primi sforzi. La tecnologia ti consente di provare le cose in modo rapido ed economico e migliorare.

Sii attraente

Presenta immagini dei prodotti accattivanti, descrizioni chiare e un layout facilmente navigabile, in modo che i visitatori possano trovare rapidamente ciò che stanno cercando ed effettuare un acquisto. Inoltre, coinvolgi i visitatori con extra divertenti ed educativi: suggerimenti pratici per i prodotti, video interessanti e informazioni di base sulla storia della tua azienda.