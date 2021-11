Al Teatro Furio Camillo Nuove espressioni a passo di danza con CREA.ME. – CREATIVA MENTE

Sabato 6 e domenica 7 Novembre, al Teatro Furio Camillo la creatività e i linguaggi espressivi contemporanei tornano ad essere protagonisti con Crea.Me. – Creativa mente e #giovanicreativi: due appuntamenti, proposti e organizzati da Gruppo Danza Oggi e Inscena, per accendere i riflettori su creativi e artisti che scelgono il corpo come proprio strumento di comunicazione.

Due giorni di espressione ed emozioni danzate che uniscono le conferme professionali di artisti già strutturati alle voci di nuovi creativi che, con amore e tenacia, vanno alla ricerca del proprio linguaggio espressivo. La cornice è l’accogliente Teatro Furio Camillo, da sempre attento allo sviluppo dei linguaggi contemporanei.

Si parte sabato 6 novembre, a cura del Gruppo Danza Oggi, con il programma dal titolo CREA.ME. – CREATIVA MENTE – una giornata con due appuntamenti – alle 18.00 ed alle 21.00 – che vede la presenza della collaudatissima compagnia E.sperimenti Dance Company guidata da Federica Galimberti, già nota per le capacità innovative e di attraversamento dei linguaggi, e il coinvolgimento di interessanti nuove proposte tra cui il gruppo Reverso nato dai percorsi coreografici dell’Opificio di Diana Florindi, Unity Dance Art un giovane gruppo espressione della interessante realtà creata dalla Urban Dance Academy di Ilenja Rossi, Monica Castorina, Stefano Otoyo con Limitless Lab.

Domenica 7 novembre, a cura di Inscena, alle ore 18.30 #giovanicreativi con due presenze eccellenti: Federica Galimberti con E.sperimenti Dance Company ed Alessia Gatta con Ritmi Sotterranei, due creative capaci di linguaggi forti, molto energici e di impatto gestuale. Insieme a loro, Giorgia Lolli, con una creazione selezionata per Anghiari Hub – Anticorpi XL – Valeria Maria Lucchetti (vincitrice del Premio Lindsay Kemp), Reverso ed una piece on site di Mario Ferrari, leader con Luca Bruni della Compagnia OPLAS.

“Questa iniziativa – dichiara Patrizia Salvatori, Direttrice di Gruppo Danza Oggi – si replicherà in dicembre coinvolgendo artisti e meraviglie creative che la pandemia ha silenziato ed a cui con queste due iniziative si vuole dare voce e luce.”

Fra le compagnie coinvolte, infatti, E.sperimenti Dance Company è in partenza per la prima tournèe estera post pandemica per la piattaforma di danza italiana D’ACCORDO, organizzata in Tunisia dalla Cite de la Culture di Tunisi al Theatre des Regions con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi ed il partner ufficiale Theatre de l’Operà di Tunisi, dove presenterà CONVERGENZE di Federica Galimberti. Lo spettacolo CONVERGENZE sarà presente in estratto anche al Teatro Furio Camillo e l’11 dicembre al Teatro Domenico Bruni nell’ambito del Festival Impronte di Danza 2021.

Sabato 6 novembre | ore 18.00 ed ore 21.00 | CREA.ME. – CREATIVA MENTE

Domenica 7 novembre | ore 18.30 | #giovanicreativi

Teatro Furio Camillo – Via Camilla, 44, Roma

Prevendita su Ciao ticket online, interi 10 euro ridotti 7 euro. Info 3483410565-3339712776

