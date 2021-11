Allarme dei rianimatori: “Terapie intensive terranno un mese senza una stretta delle misure”



I rianimatori: “Se non verrà applicata in modo stringente la norma sul Green Pass e non si incentiveranno le terze dosi, potremmo raggiungere una situazione drammatica nel giro di un mese e mezzo circa in tutto il Paese”.

Continua a leggere



I rianimatori: “Se non verrà applicata in modo stringente la norma sul Green Pass e non si incentiveranno le terze dosi, potremmo raggiungere una situazione drammatica nel giro di un mese e mezzo circa in tutto il Paese”.

Continua a leggere

Continua a leggere