Allerta meteo domani 6 novembre per maltempo e temporali, l’elenco delle regioni a rischio



Allerta gialla sabato 6 novembre su settori di Lazio, Abruzzo, Molise e Umbria. Il Dipartimento di protezione civile ha emesso per la giornata di domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: per alcune zone del Paese ancora criticità per rischio temporali e rischio idrogeologico.

