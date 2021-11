Amanda Knox: “Per voi sono stata la persona più brutale del mondo, ma è stato Guede a uccidere Meredith”



A 14 anni dall’omicidio di Perugia, la 34enne americana Amanda Knox parla per la prima volta a una tv italiana: “Mi hanno dipinta come bugiarda, razzista e ossessionata dal sesso: il peggio che si può dire a una donna”. E ancora: “So che Rudy Guede ha ucciso Meredith e so che lui non ammette di averlo fatto”.

