Anelli (Ordine Medici): “Contro quarta ondata obbligo terza dose ai sanitari e lockdown per no vax”



Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo) a Fanpage.it: “Ci aspettiamo un lieve ma continuo incremento dei casi Covid. Implementare le terze dosi di vaccino anche tra i sanitari e ragionare su restrizioni per i no vax per fermare la quarta ondata”.

